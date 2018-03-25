Otomobil, kamyonete çarptı: 7 yaralı

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, otomobilin kavşakta kamyonete çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, D-100 karayolu Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşaktan geçmeye çalışan Cemil Pektaş yönetimindeki 11 SD 753 plakalı kamyonete, arkadan gelen Fatih Eşme yönetimindeki 06 DD 1678 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, metrelerce sürüklenerek devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Cansu Eşme (23) ve Berkan Eşme (19) ile diğer araçtaki Nezaket Pektaş (61), Nezahat Pektaş (19), Şükran Pektaş (61), Faik Pektaş (69) ve Kadriye İşlek (87) yaralandı.
112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması
Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
ABD'de on birlerce kişi sokağa döküldü
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum