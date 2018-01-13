Otomobil, kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobille, kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Konya- Adana karayolundaki Hortu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Akcan yönetimindeki 42 YJ 139 plakalı otomobil, kavşakta Tahir Dikici yönetimindeki 42 L 0339 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Akcan da yaralandı. Yaralı Akcan, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akcan'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Diğer sürücü Dikici de kazayı yara almadan kurtuldu.
FOTOĞRAFLI
Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu
Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar
İlk gay prensten sarayda büyük hamle
'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter
Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var
Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı
'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım
Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum