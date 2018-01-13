HABER

Otomobil, kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 11:54 | Son Güncelleme 7 saat önce

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobille, kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Konya- Adana karayolundaki Hortu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Akcan yönetimindeki 42 YJ 139 plakalı otomobil, kavşakta Tahir Dikici yönetimindeki 42 L 0339 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Akcan da yaralandı. Yaralı Akcan, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akcan'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Diğer sürücü Dikici de kazayı yara almadan kurtuldu.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Fahri Korutürk'ün torunuyla yakalandı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Fahri Korutürk'ün torunuyla yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

Dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Adana'da 'Cono aşiretine' bin polisle operasyon! Dolaptaki gizli bölmeden kadın çıktı

Adana'da 'Cono aşiretine' bin polisle operasyon! Dolaptaki gizli bölmeden kadın çıktı

Son dakika! Beylikdüzü'nde konteynırda yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! Beylikdüzü'nde konteynırda yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.