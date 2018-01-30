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Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 21:27 | Son Güncelleme

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada ticari taksi şoförü İsmet Filizler ile takside yolcu konumunda bulunan 55 yaşındaki Yılmaz Taşkın hayatını kaybetti.

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