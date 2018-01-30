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Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 20:33 | Son Güncelleme

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari takşi, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada ticari takside bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu'nda Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi karşısında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HL 358 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen otomobil, Hasan Tekin (41) yönetimindeki 42 FKR 35 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kişi araçta sıkışarak yaşamlarını yitirdi.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedenini güçlükle sıkıştıkları yerden çıkardı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler, Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, kamyon şoförü Tekin'i gözaltına alırken, kazada ölen 2 kişinin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

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