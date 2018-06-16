HABER

Otomobil kanala düştü: Tatile giden 2 kadın yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak su tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştıkları yerden yaralı olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Otomobil kanala düştü: Tatile giden 2 kadın yaralandı

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak su tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştıkları yerden yaralı olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Muğla -Fethiye Karayolu'nun Ortaca ilçesi Kocabel Mevkii'nde meydana geldi. Muğla'dan Fethiye yönüne giden Songül Çabanoğlu, kullandığı 34 GR 3676 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Ters olarak duran otomobilde sıkışan sürücü Songül Çobanoğlu ile yanındaki arkadaşı Suriye uyruklu Cennet Mutarmede, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu güçlükle yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı 2 kadın, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan 2 kadın buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, iki kadının İstanbul'dan Fethiye bayram tatiline giderken kazada yaralandıkları öğrenildi.

FOTOĞRAF

Otomobil kanala düştü: Tatile giden 2 kadın yaralandıOtomobil kanala düştü: Tatile giden 2 kadın yaralandıOtomobil kanala düştü: Tatile giden 2 kadın yaralandıOtomobil kanala düştü: Tatile giden 2 kadın yaralandı

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Gölette boğulan Arif ve Uğur, yan yana defnedildiGölette boğulan Arif ve Uğur, yan yana defnedildi
Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Adana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersi

Adana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersi

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.