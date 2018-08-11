Otomobil kanala uçtu; baba, oğlu ve kızı öldü, anne yaralandı (3)

MİNİK ECRİN DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alınan 5 yaşındaki Ecrin Kelleci de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Ecrin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan anne Solmaz Kelleci'nin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

