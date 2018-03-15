Otomobil kaputundan 1001 adet extacy hap çıktı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapılan bir otomobilin kaputuna zulalanmış halde 1001 adet extacy hap ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonları kapsamında bir aracı durdurdu. Otomobilin ön kaput kısmında zulalanmış vaziyette 1001 adet extacy, 7.65 mm çapında tabanca, 8 adet fişek ele geçirilirken, şüpheli 36 yaşındaki A.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporu alındı. Sağlık raporu sonrası şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.