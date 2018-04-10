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Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 20:21 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü mevkinde meydana geldi.

Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü mevkinde meydana geldi. Hüseyin Karakaya yönetimindeki 06 ERV 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun karşı kısmına geçerek devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Türkan Karakaya ve Gülsüm Küçük yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

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