Otomobil karşı şeride uçtu: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, takla açarak karşı şeride uçtu. Kazada otomobilde bulunan Muhittin Gökel, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Ali Sepici Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tunahan İ.'nin kullandığı 01 ZP 776 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride uçtu. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yanında yolcu konunumunda bulunan arkadaşı Muhittin Gökel ise araçta sıkışarak yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipi, otomobilde sıkışan Gökel'e müdahale edemeyince itfaiyeden yardım istendi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 10 dakikada araçtan çıkarttığı Gökel'i sağlık ekibine teslim etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Gökel'in durumunun ciddi olduğu bildirildi. Sürücü Tunahan İ.'nin yapılan kontrolünde ehliyetini yeni aldığı ve 0,86 promil alkollü olduğu saptandı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI



