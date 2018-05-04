Otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında, Seydişehir-Antalya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Arıkoğlu (61) yönetimindeki 42 ZH 834 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Meryem Arıkoğlu (54) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meryem Arıkoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Arıkoğlu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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