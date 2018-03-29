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Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 08:06 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Antalya çevre yolu Muradiye Kavşağında meydana geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Antalya çevre yolu Muradiye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet Savacı (45) idaresindeki 06 ADE 849 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sebebi ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Servet Savacı ile araçta bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaptığı öğrenilem Mustafa Hakan Helva (42), eşi Seda Helva( 41) ve kızı Tuna Helva (13) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerinde olay yerine ambulanslar sevk edilirken, yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı

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Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı

Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı
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Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı

Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı
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Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı

Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı
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Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı

Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı
5 / 7

Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı

Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı
6 / 7

Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı

Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı
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Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı

Otomobil kayganlaşan yolda devrildi: 4 yaralı
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