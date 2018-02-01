Otomobil kazada hurdaya döndü, sürücü yara almadan kurtuldu

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yunus Pamukçuoğlu (20), kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, öğleden sonra Turgut Özal Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Yunus Pamukçuoğlu yönetimindeki 27 NA 610 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada otomobil hurda yığınına döndü, sürücü Pamukçuoğlu ise yara almadı. Pamukçuoğlu, kontrol amacıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, otoparka çekildi.
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