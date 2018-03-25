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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin ışıklarda bekleyen 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük yönüne seyir halindeki Leyla U.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin ışıklarda bekleyen 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük yönüne seyir halindeki Leyla U. idaresindeki 67 TG 355 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olması sonucu duramayarak sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü Leyla U. Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılırken, 5 araçta ise maddi hasar meydana geldi.
Kaza sonrası 3 şeritli yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, trafik ekiplerinin çalışmaları sonrası araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan kırmızı ışıkta bekleyen 78 BB 880 plakalı otomobile ise yine arkadan gelen 78 SJ 392 plakalı araç çarptı. Kazada otomobilde bulunan çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan çocukları ise anneleri teselli etti.

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