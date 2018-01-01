Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu belirtilen otomobilin içinde içki şişeleri bulundu.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerindeki Kızılpınar ışıklı kavşakta akşam saatlerinde meydana geldi. Hakkı Hamzaoğlu'nun kullandığı 59 PY 239 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Latif Sarı yönetimindeki 59 RL 395 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Sarı'nın kullandığı otomobil orta refüjdeki sinyalizasyon direğine vurarak durdu.

Kaza, üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki otomobilde yaralanan Hakkı Hamzaoğulları, Işılay Demirdöven, Serdar Çakırlar, Oktay Akhisar, Sema Vural, Latif Sarı olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kırmızı ışıkta duran otomobile çarparak kazaya neden olduğu belirtilen 59 PY 239 plakalı otomobilin içinde içki şişeleri buldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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