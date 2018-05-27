Otomobil, kırmızı ışıkta duran TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde kırmızı ışıkta duran TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa- Bandırma karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. 4 çocuk babası Yunus Subaşı (42) yönetimindeki 78 AJ 508 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp kırmızı ışıkta bekleyen Recep Ören yönetimindeki 70 BA 136 plakalı TIR’ın 70 DE 414 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada, Yunus Subaşı yaşamını yitirdi, yeğeni Yeşim Solmaz (22) ise yaralandı.

Yeşim Solmaz, olay yerine sevk edilen ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Solmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yunus Subaşı’nın cesedi ise yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

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