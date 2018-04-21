Otomobil, kırmızı ışıkta kamyonete çarptı: 3 yaralı

Elazığ’da otomobilin kırmızı ışıkta duran kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayten G. idaresindeki 23 FZ 292 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran 78 DA 282 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı.
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