HABER

Otomobil köprüden dere yatağına uçtu, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

SİVAS'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü bariyerlerine çarparak dere yatağına uçtu.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü bariyerlerine çarparak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza 19.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Bostankaya mevkisinde meydana geldi. Sivas Kangal ilçesine giden Galip Başer (60) yönetimindeki 58 LD 551 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen bir kamyonun sıkıştırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Önce köprü korkuluklarına çarpan otomobil daha sonra dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Başer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
Havalimanında alkol komasına giren yolcu hastaneye kaldırıldıHavalimanında alkol komasına giren yolcu hastaneye kaldırıldı
Halfeti’de jandarma karakoluna saldırıya 3 tutuklamaHalfeti’de jandarma karakoluna saldırıya 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı

Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.