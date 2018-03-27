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Otomobil köprüden düştü, 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

ADANA'da otomobil, 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü, kazada 2 kişi yaralandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) ADANA'da otomobil, 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü, kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprü üzerindeki viraja hızlı giren Kemal Alıcak, sürdüğü 01 AAJ 246 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, demir bariyerleri kırarak 5 metre yüksekten düştü. Kemal Alıcak ve yanındaki adı öğrenilemeyen kadın, ters dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hasteneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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