Otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin Kızıltepe’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Erikli Köyü mevkinde meydan geldi. Edinilen bilgiye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 03 KV 527 plakalı otomobil köprüden dereye uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen sürücünün olay yerinde öldüğü tespit edilirken otomobilden çıkarılan diğer şahsın ağır yaralı olduğu belirtildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra yaralı şahsı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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