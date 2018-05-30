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Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde köprüden dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü Ümmü Gülsüm İpek (30), hafif yaralandı.

Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde köprüden dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü Ümmü Gülsüm İpek (30), hafif yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Edremit ilçesindeki Zeytinli Köprüsü'nde meydana geldi. Ümmü Gülsüm İpek yönetimindeki 10 BB 857 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu korkulukları parçalayıp yaklaşık 10 metre yüksekten dere yatağına düştü. Otomobil, içinde su bulunmayan dere yatağında ters dönerken, sürücü İpek, araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı. Hafif yaralandığı belirlenen Ümmü Gülsüm İpek, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralıOtomobil köprüden uçtu: 1 yaralıOtomobil köprüden uçtu: 1 yaralıOtomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

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