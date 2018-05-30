Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde köprüden dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü Ümmü Gülsüm İpek (30), hafif yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Edremit ilçesindeki Zeytinli Köprüsü'nde meydana geldi. Ümmü Gülsüm İpek yönetimindeki 10 BB 857 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu korkulukları parçalayıp yaklaşık 10 metre yüksekten dere yatağına düştü. Otomobil, içinde su bulunmayan dere yatağında ters dönerken, sürücü İpek, araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı. Hafif yaralandığı belirlenen Ümmü Gülsüm İpek, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı
YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!
Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum