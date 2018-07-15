Otomobil koyun sürüsüne daldı, 14 koyun telef oldu

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde otomobil, sahibinin yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne daldı. Kazada, 14 koyun telef oldu.
Kaza, akşam saatlerinde Orhaneli ilçesi Harmancık karayolu Eski Danişment köyünde meydana geldi. Ahmet Boğa yönetimindeki 06 SC 291 plakalı otomobil, Mustafa Aydın'ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada, 14 koyun telef olurken, bazıları da yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede önlem alırken, telef olan koyunlar da yoldan kaldırıldı.
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