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Otomobil koyun sürüsüne daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 00:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir çobanın yoldan karşıya geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne otomobil çarptı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir çobanın yoldan karşıya geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne otomobil çarptı. Toplam 10 koyunun telef olduğu kazada, otomobil ise hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Siverek-Adıyaman karayolu, Üstüntaş kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Siverek istikametinden Adıyaman’a doğru seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 63 N 2146 plakalı otomobil, gece geç saatlerde otlatmak için yoldan karşıya geçirmeye çalışan Rahfet Asal’a ait koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlardan 10 tanesi telef olurken, birçoğu da yaralandı. Kaza sonucu karayolu trafiğe bir süre kapanırken, olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ve vatandaşlar telef olan koyunları yoldan kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.
Kazaya tepki gösteren mahalle sakinleri, yolda alt geçit olmamasından dolayı yılda birkaç defa böyle kazaların olduğuna iddia etti.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Aluş, hayvan otlatma meralarının yolun karşı tarafında olduğundan ve alt geçit olmayışından dolayı, sık sık böyle kazaların olduğunu söyleyerek, “Yine bu akşam bizim her zaman geçtiğimiz bu yolda bir kaza oldu. Biz hayvanlarımızı meraya götürmek için bu yolu kullanmak zorundayız. Yol çalışması başladığı zaman biz yetkililere hem sözlü ve hem de dilekçe yazarak burada alt geçit olması gerektiğini belirttik. En az 30-40 dilekçe verdik, alt geçit için. Senede 2-3 kaza oluyor ve hayvanlarımız telef oluyor. Yine biz mağdur durumuna düşüyor, suçlu biz oluyoruz. Mecburen günde 3-4 defa hayvanlarımız yolun diğer tarafına geçmek zorunda, çünkü köy bu tarafta mera diğer tarafta, hayvanlar geçmese ancak bu hayvanları beslemeyeceğiz” dedi.
Alt geçit şart
En az 3 alt geçidin yapılması gerektiğini belirten Aluş, “Aşağı tarafta bizden uzak bir yerde tek alt geçit yapılmış ama halen o da faaliyete geçmemiş. Bir de öyle dar yapılmış ki hayvan ondan geçmez. Bizim bölgeye en az 3 alt geçit yapılmalı, çünkü bölgede çok fazla hayvan var ve diğer tarafa geçiyor. Bütün mera bu tarafta. İşte bu akşam da diğer tarafa geçmeye çalışırken, hayvanlarımıza araba çarptı ve birçok hayvan telef oldu. Yine mağdur biz olduk. Yetkililerden acil bir çözüm istiyoruz” diye konuştu
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil koyun sürüsüne daldı

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Otomobil koyun sürüsüne daldı

Otomobil koyun sürüsüne daldı
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Otomobil koyun sürüsüne daldı

Otomobil koyun sürüsüne daldı
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Otomobil koyun sürüsüne daldı

Otomobil koyun sürüsüne daldı
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Otomobil koyun sürüsüne daldı

Otomobil koyun sürüsüne daldı
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Otomobil koyun sürüsüne daldı

Otomobil koyun sürüsüne daldı
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Otomobil koyun sürüsüne daldı

Otomobil koyun sürüsüne daldı
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Otomobil koyun sürüsüne daldı

Otomobil koyun sürüsüne daldı
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Otomobil koyun sürüsüne daldı

Otomobil koyun sürüsüne daldı
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Otomobil koyun sürüsüne daldı

Otomobil koyun sürüsüne daldı
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