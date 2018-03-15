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Otomobil koyunları ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil, önüne çıkan koyunlara çarptı.

Otomobil koyunları ezdi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil, önüne çıkan koyunlara çarptı. Kaza sonucu çok sayıda koyun telef olurken, otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir istikametinden gelen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Kepez tepesi mevkiinde önüne çıkan koyunlara çarptı. Çok sayıda koyun telef olurken, otomobil sürücüsü ise çarpmanın etkisiyle hafif yaralanarak Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ayakta tedavi edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil koyunları ezdi

Otomobil koyunları ezdi

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