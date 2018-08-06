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Otomobil, maket polis aracına çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 11:01 | Son Güncelleme

KOCAELİ TEM Otoyolu Tepetarla mevkii geçişinde, sürücülerin trafik kuralı ihlali yapmasının önüne geçmek amacıyla yol kenarına konulan maket polis otosuna çarpan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Otomobil, maket polis aracına çarptı: 3 yaralı

İsa ÇİÇEK/İZMİT(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ TEM Otoyolu Tepetarla mevkii geçişinde, sürücülerin trafik kuralı ihlali yapmasının önüne geçmek amacıyla yol kenarına konulan maket polis otosuna çarpan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Tem Otoyolu Tepetarla mevkiinde İstanbul istikametine giden Mehmet Altuntaş idaresindeki 34 YA 1547 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında özellikle trafik kazaların yoğun olduğu yerlerde ve sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek amacıyla konulan maket polis aracına çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Maket polis aracının parçalandığı kazada, otomobil sürücü ve aynı araç içerisinde bulunan Ümran Kocabıyık ile Dilara Kocabıyık (20) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Grup amirliği ekipleri ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araç içersinden çıkartılarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil, maket polis aracına çarptı: 3 yaralıOtomobil, maket polis aracına çarptı: 3 yaralıOtomobil, maket polis aracına çarptı: 3 yaralıOtomobil, maket polis aracına çarptı: 3 yaralı

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