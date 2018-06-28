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Otomobil, minibüsle çarpışıp şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da otomobil, işçi taşıyan minibüsle çarpışıp şarampole uçtu.

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da otomobil, işçi taşıyan minibüsle çarpışıp şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Çakan (58) öldü, yanında bulunan Güngör Aktaş (54) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Çakan yönetimindeki 43 SH 717 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Kuru'nun kullandığı 43 AG 453 plakalı işçi taşıyan minibüse çarpıp şarampole uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Çakan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Güngör Aktaş ise ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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