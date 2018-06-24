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Otomobil, motosiklete çarptı: 2 çocuk ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde gezmeye çıkan Oğuzhan Uygun (14) ve arkadaşı Çetin Gürel'in (15) üzerinde bulunduğu motosiklete otomobil çarptı.

Otomobil, motosiklete çarptı: 2 çocuk ağır yaralandı

Burhan CEYHAN/KOÇARLI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde gezmeye çıkan Oğuzhan Uygun (14) ve arkadaşı Çetin Gürel'in (15) üzerinde bulunduğu motosiklete otomobil çarptı. Kazada, Uygun ve Gürel yaralandı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında ilçe girişinde meydana geldi. Plakasız motosikletle gezmeye çıkan Oğuzhan Uygun ve Çetin Gürel'in üzerinde bulunduğu motosiklete, aynı yöne giden Fuat Altındiş yönetimindeki 09 AAR 870 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosikletteki kasksız çocuklar Uygun ve Gürel, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Uygun ve Gürel, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Oğuzhan Uygun ve Çetin Gürel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Yaralılardan Oğuzhan Uygun'un, Ak Parti Koçarlı Kadın Kolları Başkanı Yasemin Uygun'un oğlu olduğu belirtildi.
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Fuat Altındiş ise jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

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Otomobil, motosiklete çarptı: 2 çocuk ağır yaralandıOtomobil, motosiklete çarptı: 2 çocuk ağır yaralandı

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