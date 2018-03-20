Otomobil okul servis aracına çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin okul servis aracına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Barış Bulvarı’nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ç.’nin kullandığı 05 EY 9557 plakalı otomobil okul servis aracına çarptı. Çarpma sonucu otomobilde büyük hasar oluşurken, sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.