HABER

Otomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 22:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandı.

Otomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandı.
Olay akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YE 114 plakalı TIR'ın motoru bir anda tutuştu. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, itfaiyeden yardım istedi. Alevler aracın dorsesine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alev alev yanan TIR'ı söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'ın dorsesinde bulunan otomobil parçaları da yandı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandıOtomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandıOtomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandıOtomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu 2'nci Komando Tugayı'nın 'mahrem imamı' tutuklandı

Bolu 2'nci Komando Tugayı'nın 'mahrem imamı' tutuklandı

3 ay önce evlenen astsubay şehit düştü

3 ay önce evlenen astsubay şehit düştü

Suşehri’nde depo yangını korkuttu

Suşehri’nde depo yangını korkuttu

Herkes Rambo'yu konuşuyor! Sahibine traktör sürerek yardım ediyor

Herkes Rambo'yu konuşuyor! Sahibine traktör sürerek yardım ediyor

Uşak’ta yabancı uyruklu uyuşturucu tüccarı 3 kişi tutuklandı

Uşak’ta yabancı uyruklu uyuşturucu tüccarı 3 kişi tutuklandı

Ağrı’da tır minibüsü biçti

Ağrı’da tır minibüsü biçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.