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Otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza saat dün akşam 22.30 sıralarında Kula’nın Yurtbaşı Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza saat dün akşam 22.30 sıralarında Kula’nın Yurtbaşı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden Kula istikametine giden Battal Gazi Kılıç yönetimindeki 16 STL 84 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sıkışan şoför olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Battal Gazi Kılıç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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