Otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza saat dün akşam 22.30 sıralarında Kula’nın Yurtbaşı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden Kula istikametine giden Battal Gazi Kılıç yönetimindeki 16 STL 84 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sıkışan şoför olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Battal Gazi Kılıç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!
Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü
Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Savaş gemileri karşı karşıya geldi
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum