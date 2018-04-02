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Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 09:00 | Son Güncelleme

ADANA'da, kontrolden çıkıp, park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Seyran Deniz (28) ağır yaralandı.  Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi.

Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da, kontrolden çıkıp, park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Seyran Deniz (28) ağır yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyran Deniz'in kullandığı 01 ADF 25 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 01 BL 285 plakalı kamyonete arakadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan kadın, polis ve vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansa taşındı. Yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Deniz'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

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