HABER

Otomobil park halindeki minibüslere çarptı: 2 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 19:33 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİLER İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak park halindeki minibüslere çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Cevdet Ardıç (26) ile yanındaki arkadaşı Onur Aras Taşatan (28), gözyaşları içinde Bergama ilçesinde toprağa verildi.

Otomobil park halindeki minibüslere çarptı: 2 ölü (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER
İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak park halindeki minibüslere çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Cevdet Ardıç (26) ile yanındaki arkadaşı Onur Aras Taşatan (28), gözyaşları içinde Bergama ilçesinde toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren 2 arkadaştan Cevdet Ardıç'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak Bergama'daki baba evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasının ardından Ardınç'ın cenazesi ikindide Kurşunlu Camisi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazın ardından Ardıç'ın cenazesi Koyuneli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SPOR TUTKUNUYDU
Kazada yaşamını yitiren Onur Aras Taşatan'ın cenazesi de Bergama'nın Zeytindağ Mahallesi'ne getirildi. Burada ikindide Kebir Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 2005-2007 yılları arasında ağabeyi Mustafa Taşatan'ın kalecisi olduğu, Amatör Küme'de mücadele eden Poyracıkspor'da futbol oynayan, daha sonra 2 yıl boyunca voleybol, 1 yıl da yüzme antrenörlüğü yapan ve son olarak ise bir kafeteryada garson olarak çalıştığı öğrenilen Taşatan'ın cenaze törenine, Bergama Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Mahmut Sağlık'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 700 kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Ardıç'ın Zeytindağ Mezarlığı'na götürülen cenazesi toprağa verildi.

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otomobil park halindeki minibüslere çarptı: 2 ölü (2)Otomobil park halindeki minibüslere çarptı: 2 ölü (2)Otomobil park halindeki minibüslere çarptı: 2 ölü (2)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaris’te otele fuhuş baskını

Marmaris’te otele fuhuş baskını

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

11 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

Suriyelilerin barındığı Atme kampına roketli saldırı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.