HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

AMASYA'da, park halindeki otomobile aynı yönde giden başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, park halindeki otomobile aynı yönde giden başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün Samsun-Merzifon karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun kenarında park halindeki Veli Can Korkmaz'ın (19) 06 FU 3669 plakalı otomobiline, Ahmet Doğan (62) yönetimindeki 55 AV 091 plakalı otomobil sağ tarafından çaptı. Kazada, park halindeki otomobilin içinde bulunan sürücü Veli Can Korkmaz yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Şüpheli otomobilden tabanca ve telsiz çıktıŞüpheli otomobilden tabanca ve telsiz çıktı
Kozan'a şehit ateşi düştü / Ek fotoğraflarKozan'a şehit ateşi düştü / Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Eski nişanlı Eda Erol ilk kez konuştu

Eski nişanlı Eda Erol ilk kez konuştu

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.