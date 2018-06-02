Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, park halindeki otomobile aynı yönde giden başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün Samsun-Merzifon karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun kenarında park halindeki Veli Can Korkmaz'ın (19) 06 FU 3669 plakalı otomobiline, Ahmet Doğan (62) yönetimindeki 55 AV 091 plakalı otomobil sağ tarafından çaptı. Kazada, park halindeki otomobilin içinde bulunan sürücü Veli Can Korkmaz yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!
Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Esad ve YPG anlaştı!
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum