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Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, otomobilin, park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, otomobilin, park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, D- 130 yolu Kayacık mevkisinde meydana geldi. Kemal Bozkurt (30) yönetimindeki 10 BF 767 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 34 YC 8363 plakalı otomobil yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Kemal Bozkurt ile eşi Betül ve oğlu Alihan Bozkurt (1), itfaiye ekiplerince yaralı çıkarıldı. Kemal, Betül ve Alihan Bozkurt, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kocaeli ve Yalova'daki hastanelere kaldırıldı. Kemal Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Betül ile oğlu Alihan Bozkurt ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralıOtomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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