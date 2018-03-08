Otomobil park halindeki TIR'lara çarptı: Anne- oğul öldü (2)

ANNE VE OĞLU ANKARA'DAN HASTANEDEN DÖNÜYORMUŞ

Sakarya'da TIR'a çarpan otomobilde annesiyle birlikte yaşamını yitiren 1 çocuk babası Oğuz Dülgeroğlu'nun Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'ndeki Mehmet Demir İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi. 10 yıllık öğretmen olan Dülgeroğlu'nun, hasta annesini tedavisi için Ankara'ya götürdüğü, dönüşte ise kazanın yaşandığı ifade edildi.