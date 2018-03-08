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Otomobil park halindeki TIR'lara çarptı: Anne- oğul öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

SAKARYA'da TEM yolunda kontrolden çıkıp emniyet şeridinde duran TIR'lara çarpan otomobilin sürücüsü Oğuz Dülgeroğlu ile annesi Nursel Dülgeroğlu, öldü.

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da TEM yolunda kontrolden çıkıp emniyet şeridinde duran TIR'lara çarpan otomobilin sürücüsü Oğuz Dülgeroğlu ile annesi Nursel Dülgeroğlu, öldü. Kaza, gece yarısı TEM yolu Erenler İlçesi Alancuma mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Oğuz Dülgeroğlu (34) yönetimindeki 54 E 2359 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, emniyet şeridinde park halindeki Kenan Akçay yönetimindeki 68 BB 388 plakalı TIR'a yandan çarptı. Savrulan otomobil, yaklaşık 10 metre ileride yine park halinde olan Hüseyin Erdem yönetimindeki 06 BHM 24 plakalı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Oğuz Dülgeroğlu ile yanındaki annesi Nursel Dülgeroğlu (72) olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ve oğlunun cesetleri, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne gönderildi. Kaza nedeniyle tek şeridi kapanan TEM yolunda trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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