Otomobil, pat pata çarptı: 3 yaralı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin pat pat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12.30 sıralarında Şarkikaraağaç’a bağlı Kıyakdede Köyü mevkiinde meydana geldi. Konya Beyşehir ilçesinden Şarkikarağaaç ilçesine doğru seyreden Ali G. (36) İdaresindeki 34 SC 5533 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Sait Ç. (50) sevk ve idaresindeki pat pat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.Kazada, pat pat sürücüsü Sait Ç. ile Ayşe Ç. (55) ve Emre Ç. (27) yaralandı.
Durumun haber verilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında, Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralılardan Ayşe Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
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