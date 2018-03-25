Otomobil refüjde bekleyen kadına çarptı: 1 ölü

Elazığ’da karşıya geçmek için refüjde bekleyen kadın, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Yahya Kemal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.S. idaresindeki 44 LA 852 plakalı araçla 23 FU 818 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan 44 plakalı araç, karşıya geçmek için refüjde bekleyen Güler Sevinç’e (58) çarparak altına aldı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık,itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın altından çıkarılan yaralı kadın ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili polis inceleme yaptı.
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