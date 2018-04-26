Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

2 YIL ÖNCE DE 3 BELEDİYE İŞÇİSİ ÖLMÜŞTÜ
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu 3 belediye işçisi yaşamını yitirdiği kazanın bir benzerinin 2 yıl önce aynı bölgede meydana geldiği ortaya çıktı. 19 Mayıs 2016'da İzmir'den Manisa yönüne giden Mustafa Kaya yönetimindeki 45 E 0301 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ait arıtma tesisi arkasındaki Çevreyolu'nda refüjde peyzaj düzenlemesi yapan belediye işçilerinin arasına dalmış, Bayram Çınar, Ercan Arslankiray ve Özkan Bozkurt yaşamını yitirmiş, Hasan Hüseyin Yiğit ise yaralanmıştı.
MANİSA, (DHA)
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