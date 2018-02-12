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Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 00:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.Kaza, 23.00 suların İzmit Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Adalet Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.
Kaza, 23.00 suların İzmit Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Adalet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gölcük’ten İzmit istikametine seyir halinde olan Hasan Fidan (52) idaresindeki 34 KSA 88 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Hasan Fidan ve Semiha Fidan (41) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı Hasan Fidan Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün eşi Semiha Fidan ise olay yerindeki ambulansa alınarak sağlık ekiplerince müdahale edilmeye başladı. Yapılan müdahalenin ardından ekipler Semiha Fidan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Semiha Fidan’ın cansız bedeni İzmit Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı.
Kaza sonrası Adalet Köprüsü Gölcük istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazada hurdaya dönen araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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