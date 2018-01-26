Otomobil refüje çarptı: 7 yaralı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması soncu 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında eski otogarın yakınlarında meydana geldi. Resul Erdoğan'ın kullandığı 51 HZ 700 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Resul Erdoğan ile araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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