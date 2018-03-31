Otomobil refüje çıktı: 2 Yaralı

Adıyaman Kahta Karayolu Havaalanı Kavşağı yakınında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine giden Nevzat S. yönetimindeki 44 ES 773 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri gelerek yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Otomobilde LPG tankı bulunduğu ve koku geldiği için itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Nevzat S. ile Ömer Faruk S’yi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise kaza yerine gelerek otomobilin LPG tankıyla ilgili çalışma yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.