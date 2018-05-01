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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 11:18 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde bulunan Fatma Zincir (79) öldü, sürücü İbrahim Zincir (54) ağır yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı 

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde bulunan Fatma Zincir (79) öldü, sürücü İbrahim Zincir (54) ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Doğanşehir'e bağlı Küçüklü Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zincir yönetimindeki 46 PL 684 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Fatma Zincir olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü İbrahim Zincir ise itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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