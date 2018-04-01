Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesin kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Karapınar Karayolunun 30’ncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karapınar istikametinden Ereğli istikametine giden Ahmet Domurcuk (39) idaresindeki 80 AD 696 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ahmet Domurcuk olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Mikail Y. ve Ali G. yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.