HABER

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 01:09 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Karakurt Mahallesi Honaz Karayolu'nda meydana geldi. Aşçılık yapan Ramazan Koç yönetimindeki 20 FU 100 plakalı otomobil, aşını hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlanıp ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Ayşe Özırmak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan yaralılardan Ramazan Koç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra diğer yaralılar yaralılar Gökhan Tutumlu, Osman Kaksal, İbrahim Kaksal ve Saadettin Ahmet Kındıl ile birlikte ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken Ayşe Özırmak'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Yıldız Tilbe'den talk show programına bomba konuk!

Yıldız Tilbe'den talk show programına bomba konuk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayrıldığı kız arkadaşını darp edip evini ateşe verdi

Ayrıldığı kız arkadaşını darp edip evini ateşe verdi

Minibüste insanlık dışı olay! Engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar

Minibüste insanlık dışı olay! Engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar

Engelli kadını otobüse almadı! AK Partili vekilin girişimi sonuç verdi

Engelli kadını otobüse almadı! AK Partili vekilin girişimi sonuç verdi

2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

Marmaris doluya teslim oldu!

Marmaris doluya teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.