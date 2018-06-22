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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, şarampole  devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Hilvan karayolunun 8’inci kilometresinde Ediz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Sait Bakır yönetimindeki 34 KG 3781 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Sait Bakır ile otomobilde bulunan Saime Yavuz, İrfan Yavuz, Medine Bakır, Filiz Bakır ve Altay Yavuz yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Saime Yavuz (44), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saime Yavuz'un cesedi otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

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