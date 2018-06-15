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Otomobil, şarampole devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 07:59 | Son Güncelleme

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesi sonucu sürücü İbrahim Taşkıran, yaralandı.

Otomobil, şarampole devrildi: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesi sonucu sürücü İbrahim Taşkıran, yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu doğu bağlantısı yakınlarında meydana geldi. İbrahim Taşkıran yönetimindeki 40 EL 311 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, araçta sıkışan Taşkıran'a müdahale edemeyince Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi, Taşkıran'ı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşkıran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Otomobil, şarampole devrildi: 1 yaralıOtomobil, şarampole devrildi: 1 yaralıOtomobil, şarampole devrildi: 1 yaralıOtomobil, şarampole devrildi: 1 yaralı

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