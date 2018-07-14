Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kadın hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Marmaris-Datça Karayolu'nda meydana geldi. Marmaris'ten Datça istikametine giden Deniz Thomson (75) yönetimindeki 48 SF 625 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Thomson ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güniz Erenay'ın (82) hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadınların cesetleri, jandarmanın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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