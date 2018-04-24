Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-110 Karayolu üzeri Küçükhıdır rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Temel (75) yönetimindeki 59 LH 688 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Nuri Temel, Sevdiye Temel (80) ve Selime Bozkurtoğulları (84) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.