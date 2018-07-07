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Otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hacı Halil köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Alkayış yönetimindeki 33 NSN13 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Alkayış ile beraberindeki Mehmet Özen, Zeynep Özen ve Ahmet Özen yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralıOtomobil, şarampole devrildi: 4 yaralıOtomobil, şarampole devrildi: 4 yaralıOtomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

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