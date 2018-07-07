Otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hacı Halil köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Alkayış yönetimindeki 33 NSN13 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Alkayış ile beraberindeki Mehmet Özen, Zeynep Özen ve Ahmet Özen yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI
CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!
TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı
HDP'den TBMM'de yemin töreni öncesi tepki çeken eylem! Pervin Buldan, Sezai Temel ve HDP milletvekilleri İstiklal Marşı'ndan sonra salona girdi!
Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum