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Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.
Adıyaman yönüne ilerleyen Sibel Tekin (32) yönetimindeki 06 DB 7635 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Yıldız Tırpan (39), Zehra Özyalvaç (38), Emine Ülkü Kutlu (19) ve Abdullah Can Kutlu (1) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
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Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 5 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

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